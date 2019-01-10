Suriye uyruklu Roya ile Kardelen'in dostluğu kamu spotunda

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile hayata geçirdiği Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PICTES) kapsamında çekilen kamu spotunda, aynı okulda öğrenim gören Suriye uyruklu Roya ile Kardelen'in kurduğu yakın arkadaşlığa dikkat çekildi.

PICTES kapsamında yürütülen ve Suriyeli çocukların eğitime entegrasyonunu anlatan kamu spotu ile kamuoyunda eğitim faaliyetlerine yönelik farkındalığı artırmak amaçlanıyor.

Kilis'teki Yunus Emre İlkokulu'nda çekilen ve televizyonlarda gösterilecek 44 saniyelik kamu spotunda, okullarda Türk ve Suriyeli öğrencilerin kaynaşması, kurdukları yakın dostluklar ve aynı ortamda Türkçe öğrenmeleri gibi konular işlendi.

Bu kapsamda, Suriyeli Roya'nın, Kardelen ile kurduğu yakın arkadaşlık, birlikte Türkçe öğrendikleri okul, sınıf ve kütüphane ortamından görüntüler paylaşıldı.

Kardelen, Roya'nın harfleri söylerken zorlandığı anlarda ona yardım ettiğini anlatırken, Roya da arkadaşı Kardelen'in desteğinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

Kamu spotunda, "Suriyeli çocuklar; Türkiye'de güvenle büyüyor, aldıkları eğitim sayesinde geleceğe umutla bakıyor." mesajı paylaşıldı.

- Proje 23 ilde uygulanıyor

Öte yandan PICTES yetkililerinden alınan bilgiye göre, Avrupa Birliği tarafından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler için insani yardım, eğitim sağlık, psikososyal destek ve göç yönetimi alanlarında Türkiye'ye mali destek sağlamak amacıyla "Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali İmkan" adı altında program geliştirildi.

Program altında doğrudan hibe yönetimi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmek üzere 300 milyon avro bütçeli PICTES, 3 Ekim 2016'da başlandı.

Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyeli çocukların eğitime erişimine katkıda bulunmayı amaçlayan proje, Suriyeli öğrencilerin yoğunlukla eğitim gördüğü 23 ilde uygulanıyor.

Suriyeli öğrencilerin eğitime erişiminin artırılması, eğitim kurumlarının ve personelinin operasyonel kapasitesinin iyileştirilmesi amacıyla yürütülmekte olan projenin 15 ana faaliyet alanı bulunuyor.

Bu faaliyetler, Türkçe ve Arapça dil eğitiminin yanı sıra telafi eğitimi, destekleme eğitimi, taşıma hizmeti, kırtasiye, ders kitabı ve giyim yardımı, farkındalık artırma faaliyetleri, eğitim materyali satın alınması, Türkçe dil sınav sistemi geliştirilmesi, okullara ve geçici eğitim merkezlerine, güvenlik ve temizlik personelinin sağlanması, eğitim ekipmanlarının sağlanması, öğretmen eğitimleri, idari ve diğer personel eğitimleri, izleme ve değerlendirme olarak sıralanıyor.