Suriye uyruklu kadını öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
Diyarbakır’da, 4 yıl önce Suriye uyruklu bir kadını öldüren zanlılar, adliyeye sevk edildi.19 Temmuz 2019 Cuma 16:20
Diyarbakır’da, 4 yıl önce Suriye uyruklu bir kadını öldüren zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, 31 Temmuz 2015’te Suriye uyruklu Y.A. isimli kadının öldürüldüğü olayın firari şüphelileri Suriye uyruklu A.H. ile A.H. dün Van’da yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, Diyarbakır’a sevk edildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
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