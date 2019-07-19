Suriye uyruklu kadını öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi Diyarbakır’da, 4 yıl önce Suriye uyruklu bir kadını öldüren zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır’da, 4 yıl önce Suriye uyruklu bir kadını öldüren zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, 31 Temmuz 2015’te Suriye uyruklu Y.A. isimli kadının öldürüldüğü olayın firari şüphelileri Suriye uyruklu A.H. ile A.H. dün Van’da yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, Diyarbakır’a sevk edildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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