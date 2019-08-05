Suriye uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri 38 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri 38 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi Çamlık mevkiinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına geçme hazırlığında olan 38 Suriye uyruklu mülteci yakalandı. Organizatör olduğu iddia edilen M.C. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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