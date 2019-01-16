Suriye-Ürdün sınır kapısındaki işlemler geçişleri zorlaştırıyor

RAMSE (AA) - LEYS EL CUNEYDİ - Ürdün ile Suriye arasında üç yılı aşkın sürenin ardından açılan Cabir-Nasib Sınır Kapısındaki sıkı prosedür bölgede ticari hareketliliğin artmasını temenni eden taksi şoförlerinin ve sınıra yakın tüccarların beklentisini karşılayamadı.

Cabir-Nasib Sınır Kapısının açılmasını, ticarete yeniden hareketlilik getirir ümidiyle dört gözle beklediklerini ifade eden Suriye hattında çalışan ve halk arasında "Bahhara" ismiyle bilinen Ürdünlü taksiciler ile sınıra yakın dükkan sahipleri, 3 ay önce açılan sınır kapısından beklediklerini elde edemedi.

- Satışlarda kayda değer bir değişiklik yok

Dera sınırında gıda dükkanı işleten Ahmed ed-Dırayise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır kapısının açılmasıyla herhangi bir rahatlamanın yaşanmadığını belirterek, sınır kapılarının açılmasından önce yaşanan krize göre ticarette yüzde 5 oranında bile bir artış olmadığını kaydetti.

Satış için yeterli ürün olmadığına işaret eden Dırayise, "Sadece 4 çeşit zerzevat alabiliyoruz. Ürdünlü Bahharalar, ancak iki günde bir ürün getirebiliyor. Suriyelilerin getirdiği ürünler ise gerekli olanın sadece yüzde 20'sini karşılıyor." dedi.

Dırayise, ticarette yaşanan durgunluğa dikkati çekti.

- Fiyatlarda düşüş yaşandı

Suriye ürünlerini satan Abdullah el-Beşabişe (26) ise durumun öncekine nazaran çok daha iyi olduğunu belirterek, "Mevcut durum, öncekine göre bin kat daha iyi, otomobiller, dükkanlar ve işçiler çalışır oldu." diye konuştu.

Sınır kapılarının açılmasıyla bölgedeki fahiş fiyatların gerilediğini kaydeden Beşabişe, uygun fiyat nedeniyle alışveriş yapanların sayısında artış olduğunu söyledi.

- Sınır kapılarının kısıtlı süre açık kalması sorunu

Kasım er-Reşdan (47) da görevlilerden araçların ve yolcuların işini kolaylaştırmak için sınır kapılarının tüm gün açık kalmasını istedi.

Reşdan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Ramse-Eski Gümrük sınır kapısının da açılmasını talep etti.

Suriye sınırında taksi şoförü olarak çalışan Ali el-Hazaıle, kazandıklarının, yol ve gecelemek için harcadıklarıyla eş değer olmadığını ifade ederek, yolculardan alınan ücretin bunları karşıladığını aktardı.

Suriye'ye giriş yapmak için sınırda gecelemek zorunda olduklarını ifade eden Hazaıle, böylece pasaport ve vize kontrolündeki kargaşada kaybettikleri zamanı kazanmaya çalıştıklarını ifade etti.

- Geçiş önceliğinin ücretli araçlara tanınması talebi

Hazaıle, Suriye hattında çalışan araçların izin belgeleri bulunduğuna ve hususi araçlar için ayrı bir yol tahsis edilmediğine işaret ederek, bunun da izdihama yol açtığını, ayda ancak 15 gün çalışabildiklerini söyledi.

Sınırda yaşanan bu kargaşanın işlerini aksattığından yakınan Hazaıle "İstediğimiz, giriş için bize öncelik tanınması." dedi.

Şoförlerden bazıları, Suriye'ye döndükten sonra karşılaştıkları sıkı güvenlik prosedürlerine dikkati çekerek, bu işlemleri saygıyla karşıladıklarını, ancak sınır merkezinde, gümrük müdürlüğüne bağlı kaçakçılıkla mücadele ekiplerinin olmasına şaşırdıklarını kaydetti.

Bazı şoförler ise Ürdün'den ayrıldıkları sırada ülkeye ait güvenlik güçleri tarafından gerekçe sunulmadan yapılan bazı uygulamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

- Sınır kapılarının kısıtlı sürede açılması

Ürdün Genel Müdürlüğü Basın Sözcüsü Binbaşı Amir es-Sirtavi, sınır kapılarında yaşanan izdihama işaret ederek, şöyle dedi:

"Bazı aşamayacağımız sınır prosedürleri var. Bu işlemleri olabildiğince kolaylaştırmak için sınır kapısı içindeki personelimizle çalışmaya devam ediyoruz. Ancak sabah saatlerinde yoğunlaşan trafik, izdihama yol açıyor."

Sınır kapılarının 08.00'den 16.00'ya kadar açık olduğunu hatırlatan Sirtavi, söz konusu izdihamın sınır kapılarının sınırlı sürede açılmasından kaynaklandığını söyledi.

Sirtavi, taksi şoförlerinin sunduğu "hususi araçlara yol tahsisi" konusunun da yeniden düzenlendiğini kaydetti.

- Ücretli araçların üçte biri yeniden aktif halde

Ürdün Karayolları Taşıma Sektörü Heyeti'ndeki Basın ve İletişim Müdürü Abla Vişah, Suriye ile sınır kapısının açılmasından bu yana Ürdün-Şam-Beyrut hattındaki 750 araçtan 250'sinin yeniden çalışmaya başladığını söyledi.

Vişah, şoförlerin yeniden işe başlamasının kendi tercihlerine bırakıldığını belirterek, kısmi dönüşün sebebinin kapının sınırlı vakitlerde açılıyor olmasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

- Suriye-Ürdün sınır kapıları

Ürdün'ün Suriye'ye açılan "Ramse" ve "Cabir" sınır kapıları bulunuyor. Bu kapıların karşısında Suriye tarafında ise "Eski Gümrük" ve "Nasib" sınır kapıları yer alıyor.

Suriye ile Ürdün arasındaki ticari sirkülasyon ve geçişler için can damarı addedilen, üç yıl önce güvenlik gerekçesiyle kapatılan Cabir-Nasib Sınır Kapısı, 15 Ekim 2018'de yeniden açılmıştı.

Ürdün, Suriye'ye 2010 yılında 169 milyon dinar (238 milyon dolar) değerinde ihracat yapıyordu. Bu tutar, Suriye'de yaşanan olaylar ve sınır kapısının kapatılması nedeniyle 2017'de 31 milyon dinara (44 milyon dolar) düştü.