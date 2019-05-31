Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki saldırılar için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Suriye Türkmen Meclisi, dün Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Suriye Türkmen Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük'e ve Iraklı Türkmen kardeşlerimize yönelik bu saldırılar bizleri kenetlendirmekten başka bir sonuç vermeyecektir. Bu vesile ile dost ve kardeş Irak Türkmenlerine başsağlığı, hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Suriye Türkmenleri olarak Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin her daim canımızla, kanımızla yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında dün art arda düzenlenen 6 bombalı saldırıda 4 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından AA muhabirine konuşan Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, terör örgütü DEAŞ'ın, Kerkük'te başlatılan operasyona karşı saldırı düzenlediğini söylemişti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın kent merkezlerindeki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.