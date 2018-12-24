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Suriye Türkmen Meclisi'nden Bayırbucak Türkmenlerine ziyaret

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma ve beraberindekiler Hatay'daki Bayırbucak Türkmenleriyle bir araya geldi

24 Aralık 2018 Pazartesi 19:24
Suriye Türkmen Meclisi'nden Bayırbucak Türkmenlerine ziyaret

HATAY (AA) - Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma ve beraberindeki heyet, Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki Bayırbucak Türkmenleriyle buluştu.

Bazı temaslarda bulunmak üzere ilçeye gelen Cuma başkanlığındaki heyet, ilk olarak Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce'yi makamında ziyaret etti.

Cuma, Türkmenlere yönelik faaliyetler için Yüce'ye teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Cuma ve beraberindekiler daha sonra Türkmenlerin kaldığı Yayladağı Konteyner Kenti'nde ailelerle bir araya geldi.

Suriye Türkmen Meclisi Yayladağı Ofisi'ni de ziyaret eden Cuma, burada Türkmen temsilcilerle toplantı yaptıktan sonra ilçeden ayrıldı.



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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 19:24
  1. Hatay
  2. Suriye
  3. Türkmen Meclisi
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