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Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma’dan Hatay’daki Türkmenlere ziyaret

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi ve ilçedeki evlerde kalan Bayırbucaklı Türkmen ailelerini ziyaret etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:44
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma’dan Hatay’daki Türkmenlere ziyaret

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi ve ilçedeki evlerde kalan Bayırbucaklı Türkmen ailelerini ziyaret etti.


Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma ve meclis üyeleri, Yayladağı ilçesine geldi. Buradaki kampı ziyaret eden Cuma, Bayırbucak Türkmenleri ile görüşüp, bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Meclisin Yayladağı’ndaki ofisine geçen Cuma, burada toplantı gerçekleştirdi. Cuma, toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında dün Türkmendağı bölgesinde yaşanan çatışmalarda 4 şehit verdiklerini belirtti. Şu an sakin bir hava hüküm sürmekle birlikte rejim güçleri tarafından bölgeye topçu saldırılarının ara ara devam ettiğini söyleyen Cuma, "Bizler burada Türkmen şehit ailelerimize ziyarette bulunduk. Onlara şehitlerimiz için başsağlığı diledik. Suriyeli Türkmenlere çok önemli bir mesajımız var; şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Şehitlerimizin geride bıraktıkları aileleri bizlere emanettir. Bayırbucak Türkmen yurdudur ve daima da böyle kalacaktır. Bizler meclis olarak özgür vatana dönüş çağrısını Bayırbucak için de yapıyoruz. Türkmendağı’nın yiğit insanları bu bölgelere yakın yerlere gelsinler” dedi.


Allah’ın izniyle zaferin yakın olduğuna tüm kalpleriyle inandıklarının altını çizen Cuma, "Biz tekrar vatanımıza, Türkmendağımıza döneceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:44
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