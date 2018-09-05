Suriye tarafından Türkiye'ye taciz ateşi! Mehmetçik'ten anında karşılık
Terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan Telabyad'dan Türkiye topraklarına yönelik taciz ateşi açıldığı bildirildi.05 Eylül 2018 Çarşamba 15:41
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD nin denetiminde olan Telabyad'tan öğle saatlerinde Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı.
Suriye Telabyad kontrolündeki PYD terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşlerine angajman kuralları kapsamında, Türkiye'nin Akçakale tarafındaki görevli askerler anında karşılık verdi.
ASKER TEYAKKUZDA
Türkiye'nin sınır hattından angajman kuralları kapsamında taciz ateşi açan YPG kontrolündeki sınır bölgesine karşılık verilmesinin ardından sınır hattında sessizlik oluştu.
Sınır hattında askeri araç ve görevli askerlerin sürekli devriye halinde olduğu gözlemlendi.
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