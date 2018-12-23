0553 313 94 23

Suriye sınırını geçmek isterken kanalda boğuldu

23 Aralık 2018 Pazar 12:49
Suriye sınırını geçmek isterken kanalda boğuldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 85 yaşındaki Suriyeli kadın, yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden Meryem Abid (85), Tatlıca Mahallesi yakınlarında tahliye kanalını kullanarak Suriye sınırını geçmeye çalışırken boğuldu. Yaşlı kadının kanalette boğulduğunu fark eden çobanlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince cesedi kanaldan çıkarılan yaşlı kadının 4 gün önce evden çıktığı ve bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Meryem Abid'in cesedi, otopsi için Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 12:49
  1. Akçakale
  2. Kadın
  3. sınır
  4. Suriye
  5. Şanlıurfa
  6. Yaşlı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık Bakanlığının obezite cerrahisi uygulamalarına destek
    1. Sağlık Bakanlığının obezite cerrahisi..
    2. Irak ve Kuveyt, sınırda petrol arayacak
    3. Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçına..
    4. FETÖ'cü komiser itiraf etti! Polis..
    5. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi,..
    6. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    7. "Netanyahu modern zamanların..
    8. Bylock’çu Akay’ın yerine Aksar seçildi
    9. Suriye sınırını geçmek isterken..
    10. Eski ahşap seçim sandıkları kedilere..
    11. Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya: "Soğuk..
    12. Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
    13. Tüm vatandaşları ilgilendiren..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
    15. "ABD, Yüzyılın Anlaşması'yla İsrail'i..
    16. Kale Endüstri Holding'in ilk konsept..
    17. FETÖ, 'Çatı'ya ankesörle bağlanmış
    18. Öğrencileri taşıyan otobüs uçuruma..
    19. Antalya'da canavar alarmı! Koyunları..
    20. Hamas'tan Filistin Meclisinin..
    ‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
    ‘Pezevenk’ ve kankası, teröristleri aratmadı! “Ayaklarından asarlar, zehirlerler...”
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak