Suriye sınırındaki Kilis’te Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıldönümü kutlandı

Suriye sınırındaki Kilis’te, Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci kuruluş yıldönümü görkemli törenlerle kutlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci kuruluş yıldönümü Kilis’te de kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil bir konuşma yaptı. Başaklıgil, "Jandarma teşkilatı kurulduğundan bu yana halkımızın sevgisine mahzar olmuştur. Milletimizin huzur ve güvenliğiyle, kamu düzeninin sağlanması hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı ve personeli olarak bizler, milletimizin teveccühünü var olan sevgi bağını korumak, perçinlemek, daha da güçlendirmek azim ve kararlığındayız” dedi.

Konuşmanın ardından jandarma köpek timinin gösterisi uzun süre alkışlandı. Kilis Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımının gösterisi de büyük ilgi gördü. Jandarma Haftası nedeniyle dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Jandarmaların kullandığı son teknoloji silahlar ve malzemelerin yer aldığı stand gezildi. Tören yürüyüşünün yapılması ile program sona erdi.

Programa Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Hakan Başaklıgil, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacuşkun, askeri personel, daire amir ve müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.