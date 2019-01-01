0553 313 94 23

Suriye sınırındaki güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığındaki heyet, kent merkezi ve sınırın sıfır noktasındaki güvenlik güçlerini yeni yıl dolayısıyla ziyaret etti- Vali Erin: - "Özelikle arkadaşlarımızın gözlerinde hiçbir şekilde yorgunluk işareti görmememiz bizi çok mutlu etti"

01 Ocak 2019 Salı 00:53
Suriye sınırındaki güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kent merkezi ve Suriye sınırında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Vali Erin, yeni yıl dolayısıyla beraberindeki 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, 3. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yaşar Kaya, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ile kent merkezinde ve Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Kontrol noktalarında görev yapan polis ve Mehmetçik ile tek tek tokalaşan ve sohbet eden Erin ve beraberindekiler, güvenlik güçlerine baklava ikramında bulundu.

Heyet kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Akçakale ilçesine geçti.

Burada da Akçakale Jandarma Komutanlığını ve 3. Hudut Alay Komutanlığını ziyaret eden Vali Erin başkanlığındaki heyet, Suriye sınırda askerlerin nöbet tutuğu Şehit Er Emrah Çapkın Hudut Karakolu'na geçti.

Vali Erin, sınır nöbetindeki jandarma er Murat Çakır'ın ailesini arayarak yeni yılını tebrik etti. Durumu öğrenince duygulanan er Çakır'ı ise Vali Erin teselli etti.

Vali Erin, temaslarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, memleketin huzur içerisinde olabilmesi amacıyla görev yapan güvenlik birimlerini ziyaret ettiğini söyledi.

Yeni yıla güvenlik görevlileriyle girdiklerini anlatan Erin, "Bu görev, sadece mesaiyle sınırlı olan bir görev değildir. Gece-gündüz demeden halkımızın ihtiyaç duyduğu her noktada arkadaşlarımız görev yapıyor. Ailelerinden, çocuklarından ayrı kalıyorlar. Büyük bir milletin huzur ve güven içerisinde yeni bir yıla girmesi için arkadaşlarımız burada canları pahasına görevlerini icra ediyorlar. Özelikle arkadaşlarımızın gözlerinde yorgunluk işareti görmememiz bizi çok mutlu etti. Kent merkezinden Suriye sınırına kadar olan bölgedeki tüm görevli arkadaşlarımızla tek tek görüştük, yeni yıllarını kutladık." diye konuştu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 00:53
  1. Suriye sınırı
  2. Şanlıurfa
  3. vali abdullah erin
  4. yeni yıl

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmaniye'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
    1. Osmaniye'de trafik kazası: 1'i ağır 4..
    2. Şehit oğlunun adını taşıyan polis..
    3. Serbest bölgelerden üçüncü ülkelere..
    4. Alanya'da yeni yıl kutlamaları
    5. Irak uyruklu kişinin yasa dışı..
    6. Malatya'da polis karakoluna yeni yıl..
    7. Arabuluculukta 2019 yılı ücret..
    8. Düzce'de yılın ilk bebeği "Ömer Asaf"
    9. İçişleri Bakanı Soylu yeni yıla..
    10. Güneydoğu'da yılın ilk bebekleri..
    11. Köprü cezalarının takibi sonlandırılacak
    12. Yeni yılının ilk bebeğine İstiklal..
    13. Vergi, resim ve harç istisnası..
    14. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    15. Mekke'nin Fethi tüm yurtta kutlandı
    16. Osmaniye'de yeni yılın 2 bebeği
    17. Bakan Koca'dan, İstanbul'da yeni yılın..
    18. Ordu'da yılın ilk bebeği doğdu
    19. Suriye sınırına sevk edilen konvoy..
    20. Bazı vergi ve harçlar yeniden belirlendi
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!
    CHP liderinden yeni yöntemler... Kılıçdaroğlu ile huzura doğru!
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019