Suriye sınırındaki güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kent merkezi ve Suriye sınırında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Vali Erin, yeni yıl dolayısıyla beraberindeki 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, 3. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yaşar Kaya, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ile kent merkezinde ve Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Kontrol noktalarında görev yapan polis ve Mehmetçik ile tek tek tokalaşan ve sohbet eden Erin ve beraberindekiler, güvenlik güçlerine baklava ikramında bulundu.

Heyet kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Akçakale ilçesine geçti.

Burada da Akçakale Jandarma Komutanlığını ve 3. Hudut Alay Komutanlığını ziyaret eden Vali Erin başkanlığındaki heyet, Suriye sınırda askerlerin nöbet tutuğu Şehit Er Emrah Çapkın Hudut Karakolu'na geçti.

Vali Erin, sınır nöbetindeki jandarma er Murat Çakır'ın ailesini arayarak yeni yılını tebrik etti. Durumu öğrenince duygulanan er Çakır'ı ise Vali Erin teselli etti.

Vali Erin, temaslarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, memleketin huzur içerisinde olabilmesi amacıyla görev yapan güvenlik birimlerini ziyaret ettiğini söyledi.

Yeni yıla güvenlik görevlileriyle girdiklerini anlatan Erin, "Bu görev, sadece mesaiyle sınırlı olan bir görev değildir. Gece-gündüz demeden halkımızın ihtiyaç duyduğu her noktada arkadaşlarımız görev yapıyor. Ailelerinden, çocuklarından ayrı kalıyorlar. Büyük bir milletin huzur ve güven içerisinde yeni bir yıla girmesi için arkadaşlarımız burada canları pahasına görevlerini icra ediyorlar. Özelikle arkadaşlarımızın gözlerinde yorgunluk işareti görmememiz bizi çok mutlu etti. Kent merkezinden Suriye sınırına kadar olan bölgedeki tüm görevli arkadaşlarımızla tek tek görüştük, yeni yıllarını kutladık." diye konuştu.



