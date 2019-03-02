Suriye sınırındaki birliklere komando ve mühimmat sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat sevkiyatı takviyesi yaptı.02 Mart 2019 Cumartesi 14:35
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat sevkiyatı takviyesi yaptı.
Türkiye’nin çeşitli birliklerden gönderilen komando ve mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan 30 araçlık konvoy, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden sınır hattına gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen komando ve mühimmatların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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