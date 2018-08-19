Suriye sınırında yangın büyüyor!
Suriye'nin Türkiye sınırına iki kilometre uzaklığındaki Lazkiye kırsalında orman yangını çıktı. Rejimin birliklerin Türkmendağı (Bayırbucak) bölgesine saldırıları sonrası orman yangınlarının çıktığı belirtildi.19 Ağustos 2018 Pazar 18:02
Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalı, Türkiye sınırına yakın bölgede orman yangını çıktı.
Rejimin birliklerin Türkmendağı (Bayırbucak) bölgesine yönelik saldırısı sonrası Murtlu ve Kelez köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın hızla yayıldı.
Yayladağı ilçesi Kızılçat ve Çalıboğazı mevkisi karşısında, sınıra 2 kilometre uzaklıktaki yangının Türkiye tarafına sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri tedbir aldı.
Suriye tarafında yangına herhangi bir müdahalenin yapılmadığı öğrenildi.
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