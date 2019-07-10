Suriye sınırında yangın
Suriye'nin Haseke kentine bağlı Al-Kahtaniye bölgesinde çıkan yangın, Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırından görüldü10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:07
MARDİN (AA) - Suriye'nin Haseke kentine bağlı Al-Kahtaniye bölgesinde yangın çıktı.
Al-Kahtaniye bölgesinde kuru otların tutuşması nedeniyle çıkan yangın, Nusaybin-Cizre kara yolunun 30. kilometresinden görüldü.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, güçlükle söndürüldü.
Yangında, bölgede bulunan bazı petrol kuyularının da yandığı iddia edildi.
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