Suriye sınırında yangın

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Suriye sınırında bulunan mayınlı alandaki otların henüz belirlenemeyen nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sınır birliklerine ait TOMA ile müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.





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