Suriye sınırında PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Ayn El Arap (Kobani) kentinden Türkiye’ye PKK/PYD üyesi bir teröristin giriş yapacağı bilgisini elde eden güvenlik güçleri sınırdaki önlemleri arttırdı. Sınırı geçmeye çalışan terörist, ekipler tarafından yakalanarak jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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