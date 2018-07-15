Suriye sınırında PKK'lı terörist enselendi
Suruç ilçesinde Suriye sınırından yurda giriş yapan, terör örgütü PKK'lı bir terörist enselendi.15 Temmuz 2018 Pazar 13:02
Güvenlik güçleri, sınır bölgesinde yaptığı kontrollerde Suriye'nin Kobani (Ayn el-Arap) bölgesinden bir kişinin Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti.
Güvenlik güçlerince yapılan çalışmada Mürşitpınar Mahallesi kırsalında silahsız olarak yakalanan ve terör örgütü PYD/PKK mensubu olduğu belirlenen İ.S, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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