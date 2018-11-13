Suriye sınırında PKK'lı bir terörist enselendi
Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen PYD/PKK mensubu gözaltına alındı.13 Kasım 2018 Salı 15:15
Güvenlik güçleri, Suriye'nin Rasulayn ilçesinden kaçan teröristin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçeceğine ilişkin istihbarat bilgisine ulaştı.
Sınırdaki önlemlerini artıran güvenlik güçleri, Aksoy Hudut Karakolu yakınlarında yurda girmeye çalışan PYD/PKK mensubunu gözaltına aldı.
Terörist, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
YORUM YAZ