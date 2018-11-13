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Suriye sınırında PKK'lı bir terörist enselendi

Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen PYD/PKK mensubu gözaltına alındı.

13 Kasım 2018 Salı 15:15
Suriye sınırında PKK'lı bir terörist enselendi

Güvenlik güçleri, Suriye'nin Rasulayn ilçesinden kaçan teröristin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçeceğine ilişkin istihbarat bilgisine ulaştı.

Sınırdaki önlemlerini artıran güvenlik güçleri, Aksoy Hudut Karakolu yakınlarında yurda girmeye çalışan PYD/PKK mensubunu gözaltına aldı.

Terörist, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 15:15
  1. Ceylanpınar
  2. Suriye
  3. Şanlıurfa
  4. terörist

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