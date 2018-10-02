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Suriye sınırında orman yangını çıktı

Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde orman yangını çıktı.

02 Ekim 2018 Salı 17:43
Suriye sınırında orman yangını çıktı

Beşşar Esed rejimi güçlerinin, muhaliflerin kontrolündeki Bayırbucak  (Türkmendağı) bölgesine yönelik saldırıları sonrası Sallur ve Kelez köyü  yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına herhangi bir müdahalede bulunulmadığı, alevlerin Türkiye'ye  sıçrama ihtimaline karşılık ise Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekiplerinin  gerekli tedbirleri aldığı bildirildi.

Bölgeden yükselen duman Yayladağı ilçesi sınır mahallelerinden  görülüyor. Ayrıca silah ve patlama sesleri duyuluyor.

Öte yandan, 30 Eylül'de Esed rejimine bağlı birliklerin Türkmendağı'na  yönelik saldırısı sonrası Yamadı ve Cip Toros köyü yakınlarındaki ormanlık alanda  çıkan yangının etkisini yitirdiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 17:43
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