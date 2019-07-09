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Suriye sınırında orman yangını

Esed rejimi tarafından Türkmendağı'na yönelik topçu saldırısı sonucu Hatay'ın Yayladağı sınırına yakın alanda orman yangını çıktı

09 Temmuz 2019 Salı 16:47
Suriye sınırında orman yangını

HATAY (AA) - Suriye'deki askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Bayırbucak bölgesine operasyon başlatmasının ardından Esed rejiminin Türkmendağı'na başlattığı topçu saldırısı orman yangınına sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, Esed güçlerinin Lazkiye kırsalından Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine top atışları sürüyor.

Top atışları sonucunda Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sınıra yakın alanın Suriye tarafında orman yangını çıktı.

Yangın sonucu yükselen dumanlar ve rejimin top atışlarına hedef olan yerleşim yerleri Yayladağı ilçesinden görülüyor.

Çatışma ve top sesleri ilçeden duyulurken, yangının Türkiye'ye sıçramaması için ekipler önlem aldı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:47
  1. Esed Rejimi
  2. Hatay
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  4. orman yangını
  5. Suriyeli
  6. Yayladağı

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