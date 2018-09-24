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Suriye sınırında korkutan orman yangını çıktı

Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde orman yangını çıktı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 21:12
Suriye sınırında korkutan orman yangını çıktı

Esed rejimine bağlı birliklerin muhaliflerin kontrolündeki Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesine yönelik saldırısı sonrası Murtlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın başladı.

Yayladağı ilçesi Çalıboğazı mevkisi karşısında sınıra 2 kilometre uzaklıktaki yangının Hatay'a sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri tedbir aldı.

Suriye tarafında yangına herhangi bir müdahalenin yapılmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 21:12
  1. Hatay
  2. Lazkiye
  3. sınır
  4. Suriye
  5. Yangın

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