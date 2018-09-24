Suriye sınırında korkutan orman yangını çıktı
Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde orman yangını çıktı.24 Eylül 2018 Pazartesi 21:12
Esed rejimine bağlı birliklerin muhaliflerin kontrolündeki Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesine yönelik saldırısı sonrası Murtlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın başladı.
Yayladağı ilçesi Çalıboğazı mevkisi karşısında sınıra 2 kilometre uzaklıktaki yangının Hatay'a sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri tedbir aldı.
Suriye tarafında yangına herhangi bir müdahalenin yapılmadığı öğrenildi.
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