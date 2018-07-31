0553 313 94 23

Suriye sınırında dev Türk Bayrağı gönlere çekildi

Akçakale ilçe Belediyesi tarafından Suriye sınırına sıfır noktada, 12 metre yüksekliğindeki direğe, 4 metreye 6 metre ebatlarındaki Türk bayrağı düzenlenen törenle gönlere çekildi.

31 Temmuz 2018 Salı 11:15
Suriye sınırında dev Türk Bayrağı gönlere çekildi

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediyesince hazırlanan bayrak direği, Büyük Taş Mahallesi'ndeki inşası devam eden Jandarma karakolunun bahçesine, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Çark ve askerlerin katılımıyla dikildi. 

Akçakale İlçe Belediyesi tarafından ilçenin muhtelif yüksek tepelerine dikilen 9. Türk bayrağı olma özeliğine sahip olan, aynı zamanda Suriye sınırına 3 kilometrelik bir mesafede bulunuyor. Terör örgütü YPG, YPJ, PKK kontrolündeki Tellebyat bölgesinden de görünen Türk bayrağı "Dosta güven, düşmana korku" vermeye devam ediyor. 

İnşası devam eden karakol bahçesinde açıklamalarda bulunan Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, “Kısa bir süre önce bu bölgedeki bazı mahallelerimizde belediyemizin yürüttüğü çalışmaları incelemek üzere geldiğimizde, inşaatı devam eden karakolumuzun içinde küçük bir bayrak direğine asılı bayrağımızı gördük, hemen arkadaşlarıma bu bölgeyle ilgili bilgi vererek bu direğin buraya yakışmadığını ve daha öncede ilçemizin yüksek tepelerine diktiğimiz bayrak direğinin aynısını bu bölgeye dikilmesi talimatını verdik. Sağ olsunlar çalışma arkadaşlarım kısa sürede gereğini yaparak 12 metre yüksekliğindeki bayrak direğini buraya dikti. Bizlerde bugün ilçe jandarma komutanımız ve askerlerimizle birlikte ay yıldızlı Türk bayrağımızı gönlere çektik. Rabbim bizleri vatansız, bayraksız ve imansız bırakmasın inşallah” diye konuştu. 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:15
  1. Şanlıurfa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör sevici CHP'li Hüseyin Aygün bu kez de imam hatiplere saldırdı!
    1. Terör sevici CHP'li Hüseyin Aygün bu..
    2. ABD'den 'K. Kore yeni balistik füze..
    3. İYİ Parti'deki tiyatro ifşa oldu:..
    4. Ermenistan'dan küstah Türkiye çıkışı!..
    5. Taksiciden korkunç görüntü! Yanına..
    6. Adana'da sosyal medyadan terör..
    7. 18 günde toplam 1 ton 239 kilo esrar..
    8. Ankara Üniversitesi taban puanları 2018
    9. İlk kez toplanacak YAŞ'ta dikkat çeken..
    10. Sınıf öğretmenliği 2018 taban puanı ve..
    11. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan..
    12. Edirne'de yakalanacağını anlayan..
    13. CHP'de gözler perşembe gününe çevrildi!
    14. Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    15. Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme
    16. KYK geri ödeme kredi borçları..
    17. Adnan Oktar'ın adamı Bahadır Köseoğlu..
    18. Kerkük Vilayet Meclisi Başkanına..
    19. 3 kız kardeş bir olup mafya olan..
    20. Yunan basınından bomba iddia:..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018