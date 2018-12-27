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Suriye sınırında bir terörist yakalandı

27 Aralık 2018 Perşembe 12:40
Suriye sınırında bir terörist yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PYD/PKK üyesi terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, istihbarat kaynakları Suriye'nin Resulayn bölgesinden bir teröristin Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı.

Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Ceylanpınar ilçesinden yurda giriş yapan terör örgütü PYD/PKK mensubunu silahsız ve teçhizatsız yakaladı.

Teröristin Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:40
  1. Ceylanpınar
  2. PKK
  3. PYD
  4. Suriye
  5. Şanlıurfa
  6. terörist

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