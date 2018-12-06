Suriye sınırında bir terörist yakalandı

Suriye sınırında bir terörist yakalandı06 Aralık 2018 Perşembe 22:41
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PYD/PKK üyesi bir kişi yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Sınır hattındaki Altıntepe Mahallesi yakınlarında gerçekleştirilen operasyonda, Suriye uyruklu M.C.H. Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.
PYD/PKK üyesi olduğu belirlenen M.C.H, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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