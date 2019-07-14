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Suriye sınırında 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

Jandarma ve MİT tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda Suriye sınırında ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait 7 kilogram plastik patlayıcı imha edildi

14 Temmuz 2019 Pazar 13:53
Suriye sınırında 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'de Suriye sınırında terör örgütü PKK'ya ait 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığınca ortak yapılan çalışmada elde edilen bilgiler sonucunda Kızıltepe ilçesinin Şenyurt Mahallesi'nin Lefkoşa mezrasında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye'ye sınırına yakın bir alanda 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcı daha sonra kontrollü bir şekilde imha edildi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:53
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