Suriye sınırında PKK'ya ait 7 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi Mardin'de düzenlenen terör operasyonunda, Suriye'ye sınırına yakın bir alanda 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.

Mardin'de Suriye sınırında terör örgütü PKK'ya ait 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığınca ortak yapılan çalışmada elde edilen bilgiler sonucunda Kızıltepe ilçesinin Şenyurt Mahallesi'nin Lefkoşa mezrasında operasyon düzenlendi. Operasyonda, Suriye'ye sınırına yakın bir alanda 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı daha sonra kontrollü bir şekilde imha edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.