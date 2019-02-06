0553 313 94 23

Suriye sınırında toprağa gömülü 65 kilogram plastik patlayıcı bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Suriye sınırında, terör örgütü PKK'ya ait 65 kilogram ağırlığında plastik patlayıcı ele geçirildi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 18:09
Suriye sınırında toprağa gömülü 65 kilogram plastik patlayıcı bulundu

Şanlurfa'nın Suriye sınırında toprağa gömülü halde 65 kilogram RDX/ PETN plastik patlayıcı bulundu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı'nca, PKK/KCK ve PYD/YPG silahlı terör örgütleri tarafından olası eylemlerin önüne geçmek ve örgüt üyelerinin deşifre etmek amacıyla ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında Ceylanpınar ilçesindeki Suriye sınırında toprağa gömülü patlayıcı olduğu bilgisi elde edildi. Sınır hattında belirlenen noktalarda kazı yapıldı. Kazıda toprağa gömülü halde 65 kilogram RDX/PETN plastik patlayıcı ile 6 adet zaman ayarlı elektronik devre,  5 adet verici, 9 adet alıcı devre, 21 adet elektrikli kapsül ve çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Polis ele geçirilen patlayıcı madde ile dokümanları incelemek üzere emniyete götürdü. Patlayıcıyı toprağa gömen kişi ya da kişiler aranıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 18:09
  1. Şanlıurfa
  2. Ceylanpınar
  3. Terörle Mücadele
  4. plastik patlayıcı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal'da bina çökmesi
    1. Kartal'da bina çökmesi
    2. Çaykur Rizespor'da hedef üç puan
    3. İnsanların hayatlarıyla böyle..
    4. Burdur'daki kusma ve ishal vakaları
    5. Suriye sınırında 65 kg plastik..
    6. Vali Yerlikaya korkunç gerçeği..
    7. Ailesini yakınının evine gönderip,..
    8. Uyuşturucu sanığına hapis cezası
    9. AK Partili kaynak İstanbul anketini..
    10. Bursa'da uyuşturucu operasyonu; 6..
    11. ABD'den İsrail'e kıyak: Hamas'ın..
    12. 1700 yıllık kitabı 500 bin Euro'ya..
    13. AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Olay..
    14. İstanbul Valisi Yerlikaya: "Kartal..
    15. Başıboş köpekler besi çiftliğinde 3..
    16. Afganistan'da radyo istasyonuna..
    17. Vali Yerlikaya: "(Kartal'da çöken..
    18. Özel Çocuklara Özel Materyaller..
    19. Samsun'da inşaatın 5. katından düşen..
    20. AFAD Başkanı Güllüoğlu: "(Kartal'da..
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    Markette tepki çeken afiş! Gören mağazayı terk ediyor
    Markette tepki çeken afiş! Gören mağazayı terk ediyor

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi