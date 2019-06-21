Suriye sınırında 3 PKK’lı terörist yakalandı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Suriye sınırındaki Ohali Mahallesi’nde PKK terör örgütü mensubu 3 terörist yakalandı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Suriye sınırındaki Ohali Mahallesi’nde PKK terör örgütü mensubu 3 terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK’lı teröristlerin sınırdan geçeceği yönünde aldıkları istihbaratı değerlendiren ve güvenlik önlemlerini arttıran güvenlik güçleri, dün gece sınırdan geçmek isteyen teröristlerle çatışmaya girerek geri püskürttü ancak 3 teröristin sınırı geçtiğinin belirlenmesi üzerine tüm bölgede arama tarama çalışması başlattı. Teröristlerin Şanlıurfa plakalı bir araçla kaçtığını belirleyen ve fazla uzağa kaçamayacağını değerlendiren güvenlik kuvvetleri, teröristleri sınıra yakın bölgede aramaya başladı. Saat 17.00 sularında Akçakale’ye bağlı Ohali Mahallesi’nde şüpheli bir araç ihbarını alan jandarma ekiplerinin araca operasyon düzenlemesi sonucu, Suriye sınırından giren 3 terörist kıskıvrak yakalandı. Teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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