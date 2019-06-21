0553 313 94 23

Suriye sınırında 3 PKK’lı terörist yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Suriye sınırındaki Ohali Mahallesi’nde PKK terör örgütü mensubu 3 terörist yakalandı.

21 Haziran 2019 Cuma 20:30
Suriye sınırında 3 PKK’lı terörist yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Suriye sınırındaki Ohali Mahallesi’nde PKK terör örgütü mensubu 3 terörist yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, PKK’lı teröristlerin sınırdan geçeceği yönünde aldıkları istihbaratı değerlendiren ve güvenlik önlemlerini arttıran güvenlik güçleri, dün gece sınırdan geçmek isteyen teröristlerle çatışmaya girerek geri püskürttü ancak 3 teröristin sınırı geçtiğinin belirlenmesi üzerine tüm bölgede arama tarama çalışması başlattı. Teröristlerin Şanlıurfa plakalı bir araçla kaçtığını belirleyen ve fazla uzağa kaçamayacağını değerlendiren güvenlik kuvvetleri, teröristleri sınıra yakın bölgede aramaya başladı. Saat 17.00 sularında Akçakale’ye bağlı Ohali Mahallesi’nde şüpheli bir araç ihbarını alan jandarma ekiplerinin araca operasyon düzenlemesi sonucu, Suriye sınırından giren 3 terörist kıskıvrak yakalandı. Teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 20:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezayir'de rejim yanlısı sendika başkanı görevi bıraktı
    1. Cezayir'de rejim yanlısı sendika..
    2. Gürcistan'da protestocular yeniden..
    3. 6 kişinin öldüğü silahlı kavgada..
    4. HAK-İŞ İstanbul Şube Başkanları..
    5. Zozan Akar'dan gümüş madalya
    6. GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli..
    7. Erdoğan: "İstanbullu hemşehrilerime..
    8. Dünya Gıda Programı Yemen'deki..
    9. Berlin’de Mursi için gıyabi cenaze..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü..
    11. GÜNCELLEME 2 - İsrail askerleri Gazze..
    12. Hollanda'daki Tevhit Camisi törenle..
    13. Fenerbahçe taraftarı Sinan Erdem’de
    14. Kol ağrısı için hangi bölüme gidilir?
    15. Ordu’daki sağanak sonrası 11 ilçede..
    16. Berlin'de Mursi için gıyabi cenaze..
    17. Suriye sınırında 3 PKK’lı terörist..
    18. Osmancık Belediyesi’nden Ahmet’e akülü..
    19. Seçim için otobüslerle yola çıktılar
    20. "10 yabancı futbolcumuzdan 5'i ile..
    21. Ali Koç, tribünde taraftarlarla bir..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir CHP'lidir..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset bir..
    24. Sema Maraşlı: KADEM üzerine dikildiği..
    25. KKTC’ye yerleşecek Rumlara teşvik
    26. Sigara izmariti tarlayı ve tırı yaktı
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece son 6..
    28. Monster Notebook yeni teknik merkezini..
    29. Binali Yıldırım radyoların ortak..
    30. Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından..
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap