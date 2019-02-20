Suriye sınırında 3 ceset bulundu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan cesetlerin düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendiriliyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırına yakın bölgede 3 ceset bulundu. Davutpaşa Mahallesi Afrin Çayı yakınlarında ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çay kenarında 3 ceset buldu. Cesetlerin, düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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