Suriye sınırında 1 terörist yakalandı Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi 1 terörist yakalandı.

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi 1 terörist yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırından Türkiye’ye geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi 1 terörist yakalandı.Jandarma tarafından sorgusu tamamlanan E.T. isimli terörist, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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