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Suriye sınırına ZPT sevkiyatı

Suriye sınırında bulunan birliklere takviye için çeşitli birliklerden gönderilen onlarca zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komandolar, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra ulaştı.

07 Mart 2019 Perşembe 22:32
Suriye sınırına ZPT sevkiyatı

Suriye sınırında bulunan birliklere takviye için çeşitli birliklerden gönderilen onlarca zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komandolar, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra ulaştı.


Hatay’ın Kırıkhan ilçesi üzerinden gecenin geç saatlerinde Suriye sınır birliklerine yüzün üzerinde ZPT ve komando sevkiyatı gerçekleşti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatta ZPT’ler Reyhanlı ilçesini de geçerek sınır birliklerine ulaştı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 22:32
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