Suriye sınırına termal kameralı tank sevkiyatı Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı termal kameralı tank sevkıyatı yapıldı.Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ahmet Tor Kışlası'ndan yola çıkan termal kameralı tanklar, Kırıkhan ilçesinden geçti.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ahmet Tor Kışlası'ndan, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla termal kameralı tank sevkiyatı yapıldı.. Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla termal kameralı tank sevkiyatı yapıldı. Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ahmet Tor Kışlası'ndan yola çıkan termal kameralı tanklar, Kırıkhan ilçesinden geçti. Tanklar takviye amaçlı Şanlıurfa'nın Suriye sınırına gönderildi.

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