Suriye sınırına sevkiyat sürüyor... ZPT'ler Islahiye'ye ulaştı

Çankırı'dan trene yüklenen 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ve kamyon, İslahiye ilçesindeki Fevzipaşa Garı'na geldi.

Konvoydaki askerler arasında bulunan uzman çavuş Devrim Yağız da tren garında ailesiyle buluştu. Annesi Songül ve nişanlısı Kübra ile hasret gideren Yağız, kendisi için yapılan sevdiği yemekleri teslim aldı.

Tren daha sonra kent merkezindeki TCDD Başpınar Lojistik Şefliğine ulaştı. Burada bekletilen tırlara yüklenen askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırına doğru hareket etti.

Öte yandan, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından sevk edilen konteyner yüklü tırlar, Kilis istikametine geçiş yaptı.