Suriye sınırına sevkıyat devam ediyor Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine askeri mühimmat ve fırtına obüsleri sevk edildi.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine askeri mühimmat ve fırtına obüsleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin farklı askeri birliklerinden geldiği tahmin edilen içinde fırtına obüslerinin ve mühimmatın bulunduğu 15 kadar araç gece geç saatlerde Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesine geldi. Askeri konvoy yoğun güvenlik önlemleri altındaki sınır birliklerine doğru hareket etti.

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