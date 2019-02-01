0553 313 94 23

Suriye sınırına sahra hastanesi

Gaziantep'teki Karkamış Gümrük Kapısı'na UMKE ekiplerince sahra hastanesi kurulması için çalışma başlatıldı

01 Şubat 2019 Cuma 15:51
Suriye sınırına sahra hastanesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Suriye sınırında bulunan Karkamış ilçesindeki gümrük kapısına, sahra hastanesi kurulma çalışmaları başladı.

Gaziantep ve Hatay'da görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Sağlık Bakanlığının talimatıyla Karkamış Gümrük Kapısı'nda sahra hastanesi kurulması için çalışmalara start verildi.

Çadır ve sedye kurulumlarını gerçekleştiren ve zemin yalıtımını tamamlayan ekiplerin çalışmaları iki gün içinde tamamlanacak.

Sahra hastanesinin aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Öte yandan, Şanlıurfa ve Mardin sınır hattında da sahra hastaneleri kurulacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 15:51
  1. Gaziantep
  2. Karkamış
  3. sahra hastanesi
  4. UMKE

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın: "Makro göstergelerde güçlü bir dengelenme var. Öncü göstergeler baharın gelmekte olduğunu müjdeliyor."
    1. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı..
    2. "DEAŞ, Bağdat ile Erbil arasındaki..
    3. Kar maskeli hırsızlara polis operasyonu
    4. Evinde cesedi bulunan yaşlı adamın..
    5. Babasına bombalı paket göndermişti.....
    6. Şanlıurfa'da dilencilere yönelik..
    7. Otomotiv yan sanayicileri 90 milyon..
    8. İzmir'de rekor yağış tarım arazilerini..
    9. Eski korgeneral Metin İyidil tanıklık..
    10. Ömer Çelik: "Vatandaşlarımız 'Hükümet..
    11. Lexus’un LC Convertible konsepti..
    12. Sigaraya yeni düzenleme! Artık..
    13. Oğlunu bacağından vurdu! Sebebi şoke..
    14. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaşıkçı..
    15. Suriye sınırına sahra hastanesi
    16. Türk Arama Kurtarma teşkilatı..
    17. Medipol Başakşehir'de Akhisarspor maçı..
    18. Üsküdar'daki Hacı Harun Ekşi Camisi..
    19. Arkas Spor'un konuğu Fenerbahçe
    20. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,..
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!