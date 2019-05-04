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Suriye sınırına komando ve ZPT sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonların hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:03
Suriye sınırına komando ve ZPT sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonların hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda havayoluyla Hatay’a gelen komandolar ve Kırıkhan ilçesinde ikmalleri gerçekleşen zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) karayoluyla sınıra ulaştı.


Suriye sınırına sevk edilmek üzere çeşitli birliklerden havayoluyla Hatay’a gönderilen komandolar, Kırıkhan ilçesine gelerek burada ikmalleri gerçekleşen ZPT’lerle sınıra gitmek için yola çıktı. Sevkiyat öncesi sınıra gidecek olan askerleri, asker arkadaşları uğurladı. Komandolar ve ZPT’ler daha sonra Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerini de geçerek sınıra ulaştı. Komandoların ve ZPT’lerin sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:03
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