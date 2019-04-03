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Suriye sınırına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 20:14
Suriye sınırına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı araç takviyesi yapıldı.



Akşam saatlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay’a ulaştı. Komandolar ve 100’e yakın zırhlı araçlardan oluşan konvoy, yoğun güvenlik önlemi altında Kırıkhan ilçesine geldi. Komandolar ve zırhlı araçlar yine yoğun güvenlik önlemi altında Suriye sınırındaki birliklere gönderildi. Komandoların ve zırhlı araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 20:14
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