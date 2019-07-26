Suriye sınırına komando sevkiyatı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı26 Temmuz 2019 Cuma 14:37
ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında Suruç 3. Hudut Taburu'ndan çıkış yapan komandoları taşıyan zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan 10 araçlık konvoy, Suriye sınırındaki Mürşitpınar Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.
Personelin, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
YORUM YAZ