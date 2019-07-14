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Suriye sınırına, fırtına obüs, topçu bataryası sevkiyatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına, fırtına obüs, tank vetopçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:47
Suriye sınırına, fırtına obüs, topçu bataryası sevkiyatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına, fırtına obüs, tank vetopçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı.


Kilis’in Elbeyli ilçesinde konuşlu bulunan askeri araçlar, fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile mühimmat yüklü askeri araçlar, Gaziantep üzerinden Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki birliklere gönderildi. 60 araçlık sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:47
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