Suriye sınırına, fırtına obüs, topçu bataryası sevkiyatı yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına, fırtına obüs, tank vetopçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı.14 Temmuz 2019 Pazar 14:47
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına, fırtına obüs, tank vetopçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Kilis’in Elbeyli ilçesinde konuşlu bulunan askeri araçlar, fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile mühimmat yüklü askeri araçlar, Gaziantep üzerinden Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki birliklere gönderildi. 60 araçlık sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi.
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