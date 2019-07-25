Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat25 Temmuz 2019 Perşembe 12:27
ŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan komandoları taşıyan zırhlı personel taşıyıcı araçlardan oluşan 10 araçlık konvoy, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolundan Suruç ilçesine doğru hareket etti.
Personelin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Konvoya jandarma trafik ekipleri eşlik etti.
YORUM YAZ