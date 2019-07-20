Suriye sınırına askeri sevkiyat HATAY (İHA) – Hatay’dan Suriye sınırında tank sevkiyatı devam ediyor.

HATAY (İHA) – Hatay’dan Suriye sınırında tank sevkiyatı devam ediyor.

İskenderun Ahmet Tor Kışlası’ndan çıkan tanklar yoğun güvenlik önlemleri altında tırlarda taşındı. Tırlar İskenderun’un Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattına doğru ilerledi. Türkiye-Suriye sınır hattı üzerinde Şanlıurfa’ya doğru ilerleyen tırlardaki tankların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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