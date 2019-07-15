Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine vardı.15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:53
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen obüs yüklü TIR ve mühimmat yüklü kamyonlardan oluşan 15 araçlık konvoy, Ceylanpınar ilçesine giriş yaptı.
Güvenlik önlemleri altında ilçe merkezinden geçen araçların sınır hattındaki askeri birliklerde konuşlanacağı öğrenildi.
Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.
YORUM YAZ