Suriye sınırına askeri sevkiyat Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando, mühimmat, obüs ve tank takviyesi yapıldı.

Farklı bölgelerdeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen komandoları taşıyan araçlar ile mühimmat, obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep istikametine hareket etti. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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