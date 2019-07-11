Suriye sınırına askeri sevkiyat Farklı birliklerden yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı

ŞANLIURFA (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya geldi. Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen ve aralarında zırhlı personel taşıyıcıların da olduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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