Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:54
KİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.
Daha önce farklı birliklerden gönderilen ve Kilis'te konuşlandırılan komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.
Komandolar ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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