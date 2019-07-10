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Suriye sınırına askeri sevkiyat

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:07
Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki farklı birliklerinden gönderilen ve Kilis'te konuşlandırılan komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa istikametine gitti.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:07
  1. Kilis
  2. sevkiyat
  3. Suriye sınırı

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