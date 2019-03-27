Suriye sınırına askeri sevkiyat Sınır bölgesindeki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı

ŞANLIURFA (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Şanlıurfa'ya geldi. Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen ve aralarında tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Ceylanpınar ilçesine ulaştı. Sevkiyat, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.