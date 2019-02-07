Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat07 Şubat 2019 Perşembe 18:02
ŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere iş makinesi takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen kamyonlar ile askeri iş makinesi taşıyan tırlardan oluşan konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.
Konvoy geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezindeki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.
Askeri iş makineleri ile kamyonların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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