Suriye sınırına askeri sevkiyat
Sınır bölgesindeki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis'e ulaştı10 Ocak 2019 Perşembe 23:20
KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e vardı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen, aralarında tankların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy Elbeyli ilçesine ulaştı.
Sevkiyat, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.
Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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