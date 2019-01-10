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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Sınır bölgesindeki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis'e ulaştı

10 Ocak 2019 Perşembe 23:20
Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e vardı.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen, aralarında tankların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy Elbeyli ilçesine ulaştı.

Sevkiyat, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 23:20
  1. askerisevkiyat
  2. Kilis
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