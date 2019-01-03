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Suriye sınırına askeri sevkiyat

03 Ocak 2019 Perşembe 17:59
Suriye sınırına askeri sevkiyat

HATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'a gönderilen mühimmat ile malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'e doğru hareket etti.

Daha önce Hatay'a gönderilen mühimmat ile malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep kara yoluna doğru harekete geçti.

Sınır birliklerine sevk edileceği öğrenilen araçların, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 17:59
  1. Hassa
  2. Hatay
  3. konvoy
  4. Suriye sınırına askeri sevkiyat

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